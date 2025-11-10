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El precio del dólar BCV hoy 10 de noviembre de 2025 nos indica que la divisa oficial permanece en la banda de los 220 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes, el dólar oficial se encuentra en 231,04 bolívares y el euro en 267,63 bolívares.

Para este martes 11 de noviembre el dólar oficial estará en 231,09 bolívares y el euro en 267,27 bolívares.

Mientras que el precio del oro se ha mantenido en baja, en los últimos días, hoy el costo es de 4.002,25 dólares. Como el gramo se ubica en 104,32 dólares, este indicador pudiera seguir bajando en los próximos días.

El precio del petróleo sigue en baja y hoy está en un costo de 65,51 dólares para hoy. En los últimos días y a cuenta gotas, el precio del crudo ha ido mejorando. Luego de estar en 59 dólares.

Mientras que el precio del bitcoin se encuentra hoy en 102.266,29 dólares en el mundo. Este indicador se mantuvo en alza, alcanzando precios sobre los 123 mil dólares. Ya se ha estabilizado.

Dólar BCV hoy 10 de noviembre de 2025 y la producción de hortalizas en Venezuela

La producción de hortalizas en Venezuela ha experimentado un crecimiento en los últimos años, con un aumento del 30% en el período enero-julio de 2025, según Fedeagro. Los cultivos líderes son la papa, la cebolla y el tomate.

Sin embargo, el sector se ha plantado muy bien ante los desafíos que ha tenido en los últimos años. Empezando por el bloqueo económico. Pero igual los productores siguen trabajando y llegando a todo el país con sus cosechas.

El gobierno ha impulsado programas para apoyar la producción nacional, incluso para extender más las cosechas. En Venezuela también el consumo de hortalizas ha crecido en los últimos diez años.

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