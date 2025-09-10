Compartir

El precio del dólar BCV hoy 10 de septiembre de 2025 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 150 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que la tasa oficial estará en 156,74 bolívares y el euro en 183,33 bolívares.

El dólar para mañana jueves: 157,72 bolívares y el euro en 184,75 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro se ubica en un precio de 3.566,65 dólares. El gramo de metal precioso está en 105,66 dólares. siguen las inversiones en oro a nivel mundial en algunos continentes.

Mientras que el precio del petróleo de ubica hoy en un costo de 65,69 dólares, sigue en baja el costo del crudo a nivel mundial. La gasolina se mantiene como el derivado más caro del petróleo.

Se mantiene el bitcoin en un costo de 112.261.79 dólares, este estuvo en alza pero se ha mantenido por debajo de los 14 mil dólares en las últimas semanas. Hasta ahora ha sido uno de los indicadores más consultados.

Dólar BCV hoy 10 de septiembre de 2025

El sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez, señaló que los venezolanos ocupan el primer lugar en solicitudes de asilo y acotó que el 93% de las peticiones de asilo hechas por los venezolanos se concentran en España.

En ese sentido, destacó que de las 400.000 peticiones de este año, que significan una reducción en comparación a las globales del año pasado, la venezolana «es la que crece y de manera significativa».

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Ahora!, Estos son los próximos bonos de Patria en septiembre que se van a pagar

Sostuvo que los venezolanos escogen ese país europeo por «razones históricas, como la presencia de España en Venezuela durante varios siglos, el idioma, la cultura y las facilidades que ofrece España, que necesita aproximadamente 300.000 migrantes por año para acompañar el desarrollo económico».

Tomás Páez enfatizó que el caso venezolano en España «utiliza mecanismos internos como la reunificación familiar y la protección humanitaria».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas