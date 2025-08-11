Compartir

El precio del dólar BCV 11 de agosto 2025 nos señala que la divisa oficial ya está en la banda de los 130 bolívares. La tasa oficial, dijo el Banco Central de Venezuela para el lunes será de 131,12 bolívares y el euro en 152,84 bolívares.

El martes el dólar oficial estará en 132,30 bolívares, y el euro en 153,35 bolívares.

En cuanto a la onza de oro, esta se ha recuperado en cuanto a su valor y hoy tiene un precio de 3.403,50 dólares. El gramo del metal precioso tiene un precio hoy de 103,10 dólares.

Los precios del petróleo se van a la baja y empieza el costo de esta semana de agosto en 66,59 dólares. El crudo perdió cerca de tres dólares el viernes pasado, a pesar de los conflictos internacionales.

El precio del bitcoin volvió a subir y se colocó en la banda de los 120 mil dólares. Hoy lunes este registra un precio de 121.386,69 dólares, desde el mes de julio este indicador ha estado en alza.

Dólar BCV hoy 11 de agosto de 2025, visitantes rusos impulsan turismo en Nueva Esparta

La cantidad de visitantes provenientes de Rusia que arriban al estado Nueva Esparta desde el inicio de la temporada vacacional impulsan el turismo del territorio insular. Así lo destacó la mandataria local Marisel Velásquez.

La Gobernadora precisó que los turistas rusos llegan a territorio insular cada diez días, sobre todo en las islas de Margarita y Coche, lo que ha generado mayor actividad en la economía local.

«Están llegando turistas cada diez días, vamos a tener visitantes rusos. Recibimos cien la semana pasada y ahora 450 en una semana, o sea que cada diez días Nueva Esparta estará activa. Esto genera prestación de servicios, empleos directos e indirectos», dijo la mandataria local.

Velásquez detalló que, para este mes de agosto, la entidad cuenta con un total de 66 mil cupos disponibles en el transporte marítimo y para septiembre disponen de 60 mil. (Tomado de Banca y Negocios)

