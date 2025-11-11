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El precio del dólar BCV hoy 11 de noviembre de 2025 nos indica que este se mantiene en la banda de los 230 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes 11 de noviembre el dólar oficial estará en 231,09 bolívares y el euro en 267,27 bolívares.

Este miércoles la tasa del dólar será 233,04 bolívares y el euro en 270,25 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro recobró su precio en alza y hoy se cotiza en 4.015,25 dólares en el mundo. El gramo alcanza cerca de 108,54 dólares en el mundo, siguen las inversiones del metal precioso.

Para hoy el precio del petróleo retrocedió cerca de un dólar en el mundo y hoy se ubica en un costo total de 63,40 dólares. La gasolina sigue siendo el derivado más alto del crudo a nivel mundial.

En un costo de 105.998,98 dólares se mantiene el precio del bitcoin para hoy. Cabe destacar que este indicador se ha ido a la baja en los últimos días. Luego de estar en 123 mil dólares hace unas semanas.

Dólar BCV hoy 11 de noviembre de 2025 y la producción de lubricantes en Venezuela

La producción nacional de lubricantes en Venezuela cubre aproximadamente el 64% del mercado, con un consumo anual que superó los 79 millones de litros en 2024. La industria ha experimentado una recuperación significativa, operando al 70% de su capacidad instalada.

Se estima que el mercado está distribuido principalmente entre vehículos livianos (64%), vehículos de carga pesada (28%) y motocicletas (8%).

Cifras y capacidad

Cobertura del mercado: Las empresas nacionales abastecen el 64% de la demanda, mientras que el 36% restante proviene de importaciones.

Capacidad de producción: La industria opera al 70% de su capacidad instalada, una cifra que representa una mejora considerable en comparación con años anteriores (30%-40%).

Consumo: El consumo anual de lubricantes en 2024 fue superior a los 79 millones de litros, con un promedio mensual de 6.6 millones de litros.

Expectativas de crecimiento: Se espera que la tendencia de crecimiento se mantenga en 2025, con un crecimiento anual estimado entre 5% y 8% para el sector, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Grasas y Aceites Lubricantes (Afalub).

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