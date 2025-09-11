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El precio del dólar BCV hoy 11 de septiembre de 2025 nos recuerda que la divisa se encuentra en la banda de los 150 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que la tasa oficial hoy jueves: 157,72 bolívares y el euro en 184,75 bolívares.

Este viernes el dólar estará en 158,92 bolívares y el euro en 186,58 bolívares.

En un monto de 3.667,50 dólares se encuentra hoy el precio de la onza de oro en el mundo. El gramo se encuentra en 103,65 dólares a nivel mundial, siguen creciendo las inversiones en oro en el mundo.

El precio del crudo en el mundo se mantiene en la banda de los sesenta dólares, hoy tiene un precio de 68,29 dólares. La gasolina sigue siendo el derivado más costoso del crudo a nivel mundial.

También bajó un poco el precio del bitcoin el cual está sobre los 110 mil dólares. Este hoy tiene un precio de $113.944,09 dólares, ha ido subiendo poco a poco. Y sigue siendo uno de los indicadores más buscados.

Dólar BCV hoy 11 de septiembre de 2025 y el consumo de café en Venezuela

El consumo de café en Venezuela se sitúa alrededor de 1.8 a 2.5 kilogramos per cápita al año, con un consumo diario promedio de entre una y dos tazas para la mayoría de los venezolanos. La hora favorita para el consumo es el desayuno.

Aunque es una bebida presente a lo largo del día. El café suave, aromático y dulce es preferido por los venezolanos, quienes disfrutan preparaciones como el «guayoyo» o café con leche sin espuma.

Existe un esfuerzo por parte del sector para mejorar la producción y el interés por el café de especialidad, incluyendo el apoyo a escuelas de baristas. El auge de la producción ha llevado a la aparición de más de 500 marcas de café tostado a nivel nacional.

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