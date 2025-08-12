Compartir

El precio del dólar BCV hoy 12 de agosto de 2025 nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 110 bolívares. Dijo el Banco Central de Venezuela que hoy martes el dólar oficial estará en 132,30 bolívares, y el euro en 153,35 bolívares.

Se había mantenido estable el valor del oro en el mundo, este tiene hoy un costo de 3.364,85 dólares la onza. Mientras que el gramo ronda los 103,45 dólares a nivel mundial hoy 12 de agosto.

Bajó de precio el barril de petróleo teniendo un costo de 66,59 dólares, este perdió al menos 15% de su porcentaje con respecto a la semana pasada. Los expertos en petróleo aseguran que puede volver a los 69,50 en unos días.

El precio del bitcoin perdió tres mil dólares con respecto al día de ayer, registrando hoy un precio de 118.635,91 dólares. Este ha alcanzado al menos los 123 mil 500 en lo que va de año.

Dólar BCV hoy 12 de agosto de 2025, próximo lunes 18 será bancario

El próximo lunes 18 de agosto de 2025, el sector bancario no prestará servicio en todo el país por la «Asunción de Nuestra Señora»; según el calendario establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Ese día, los clientes de las distintas instituciones financieras del país no podrán realizar operaciones en las taquillas ni en las agencias. Algunas entidades bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en los centros comerciales.

Por lo tanto, los usuarios deberán consultar la página web de su banco para mayor detalle acerca de las oficinas y taquillas disponibles. El próximo feriado bancario será el 15 de septiembre.

