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El precio del dólar BCV hoy 12 de noviembre de 2025 nos indica que la divisa oficial se mantiene en en orden de los 230 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles la tasa del dólar será 233,04 bolívares y el euro en 270,25 bolívares.

Este jueves el dólar tendrá un costo de 233,55 bolívares y el euro en 270,32 bolívares.

Mientras que la onza de oro se mantiene en un costo de 4.127,79 dólares para hoy miércoles en el mundo. El gramo de “metal precioso” se mantiene en un costo de 108,98 dólares, este es el tercer indicador más consultado.

En un costo de 63,49 dólares se encuentra el valor del barril de petróleo para hoy. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos del petróleo y uno de los más buscados en el mundo.

El precio del bitcoin hoy se ubica en 102.680,17 dólares, este ha estado en calma sin subidas bruscas en los últimos años. Hasta ahora se ha venido abajo este indicador luego de llegar a 124 mil dólares.

Dólar BCV hoy 12 de noviembre de 2025, ¿para qué sirve la producción de girasol?

La producción de girasol sirve principalmente para obtener aceite para consumo humano (en alimentos como galletas, mayonesas, margarinas) y semillas para consumo directo o como ingrediente en repostería. También se usa para producir harina para alimentación animal, en especial como subproducto de la extracción del aceite, y con fines ornamentales o forrajeros. Otras aplicaciones incluyen jabones, cosméticos y, en algunos casos, combustible.

Usos principales del girasol

Aceite: Extraído de las semillas, se utiliza en la industria alimentaria para cocinar o como ingrediente en productos como margarinas, mayonesas y aderezos.

Semillas: Se pueden consumir crudas o tostadas, se usan en repostería (galletas, pan) o en confitería.

Harina: Se obtiene del proceso de extracción del aceite y se utiliza principalmente como alimento para el ganado.

Ornamental y forraje: La flor en sí misma se utiliza para decoración, y las plantas enteras pueden usarse como forraje para animales.

Otros usos: Las semillas también se emplean en la fabricación de jabones, cosméticos y detergentes.

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