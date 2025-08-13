Compartir

El precio del dólar BCV hoy 13 de agosto de 2025 indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 130 bolívares. Dijo el Banco Central de Venezuela que este miércoles la tasa oficial será de 133,51 bolívares y el euro en 155,75 bolívares.

La onza de oro para hoy tiene un valor de 3.402,90 dólares, mientras que el gramo se encuentra en 103 dólares. El metal precioso sigue subiendo un poco luego de estar sobre los 3.300 dólares.

El precio del petróleo sigue bajo y se ubica en 66,14 dólares, este indicador es uno de los más consultados. Hasta ahora indican que podría volver a estar cerca de los 69 dólares próximamente.

Sigue en alza el precio del bitcoin el cual vuelve a estar en la banda de los 120 mil dólares. hoy tiene un costo de 120.033,87 dólares. Este pudiera mantenerse en ese costo durante unos días, dicen expertos de la economía.

Dólar BCV hoy 13 de agosto de 2025, Impulsa tu emprendimiento por muy pequeño que sea

Por muy pequeño que sea tu emprendimiento debes impulsarlo, hoy en día hay herramientas que en los noventa y tampoco en los ochenta existían. Las redes sociales es una de ellas, puedes tener una bodega, abasto, un taller mecánico.

Como un taller de costura, el mismo es un emprendimiento que debes dar a conocer. No sabes que fuerza puedes tener que le des un empujón a tu marca. Crea el logo, uniforma a tus trabajadores.

Además de mantener siempre una línea comercial la cual le dé a tus clientes la confianza de volver a tu negocio. Trata de ir a la vanguardia en el emprendimiento que tengas, de esa manera podrás escalar en tu negocio.

Piensa en grande, tener un negocio propio ya es una meta lograda, administra bien cada dinero que entra. Siempre piensa en ir hacia adelante por muy difícil que parezca.

