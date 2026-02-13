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El precio del dólar BCV hoy 13 de febrero de 2026 nos indica que la divisa oficial se encuentra en los 390 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 393,22 bolívares y el euro en 467,33 bolívares.

Para el miércoles la tasa oficial es de 396,36 dólares y el euro en 470,28 bolívares.

La onza de oro está hoy viernes en 5.077 dólares. El gramo sube y tiene un precio aproximado de 164,85 dólares en el mundo, sigue el metal precioso subiendo de costo. Como siguen las inversiones en su búsqueda.

Baja un dólar en su costo de hoy el petróleo, y vale 64,59 dólares en el mundo. El petróleo sigue estabilizándose en su costo diario, mientras que la gasolina es el derivado más costoso en el mundo.

Sigue en la banda de los 67 mil dólares el precio del bitcoin en el mundo, este ha estado en baja y hoy cuesta 67.783,29 dólares. Se espera a ver como se comportará en lo que queda del mes de febrero.

Dólar BCV hoy 13 de febrero de 2026, ¿cuánto es la capacidad de producción de atún en el país?

La producción promedio anual de atún en Venezuela se sitúa en torno a las 44.000 toneladas, impulsada por una flota de 22 embarcaciones. Que operan principalmente en el Pacífico Oriental.

En agosto de 2025, se reportó la llegada de un cargamento de 900 toneladas, parte de un esfuerzo para fortalecer la industria nacional y la seguridad alimentaria.

Puntos clave sobre la producción de atún en Venezuela:

Zona de Pesca: A pesar de no tener ribera en el Pacífico Oriental, Venezuela cuenta con derechos de pesca en esa zona.

Consumo y Procesamiento: Se estima un consumo anual cercano a las 60.000 toneladas de atún en el país. La materia prima es procesada por industrias nacionales para la elaboración de conservas.

Especies: Las principales especies capturadas incluyen atún aleta amarilla (Thunnus albacares) y barrilete (Katsuwonus pelamis).

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