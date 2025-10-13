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El precio del dólar BCV hoy 13 de octubre de 2025 nos indica que este se encuentra en la banda de los 190 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes 13 de octubre de 2025 el valor del dólar será de 195,24 bolívares y el euro en 226,03 bolívares.

Para este martes el dólar estará en 197,24 bolívares y el euro en 208,09 bolívares.

Para hoy el precio del bitcoin sigue bajando luego de estar arriba sobre los 118 mil dólares, hoy está en 111.717,25 dólares. Este ha vuelto a estar poco a poco a la baja pese a arrancar octubre por todo lo alto.

El precio del petróleo hoy miércoles está en 65,36 dólares, este ha estado estancado pese a los conflictos internacionales. Tal parece que este no alcanzará los setenta dólares o más en lo que resta del año.

También subió el precio del oro con respecto a la semana pasada. Este tiene un costo de 4.019,81 euros la onza. Con un gramo en un costo de 102,87 dólares a nivel mundial hoy miércoles.

Dólar BCV hoy 13 de octubre de 2025 y el precio del cacao

El precio del cacao varía según el mercado y la fecha, pero los contratos de futuros más recientes para el cacao en EE.UU. (futuros para diciembre de 2025) rondan los $6,192.00. Mientras que en Londres el precio ha estado cerca de los $4,800.00.

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Los precios pueden fluctuar significativamente; por ejemplo, en 2024 se alcanzaron niveles históricos de más de $12,000 por tonelada debido a la escasez, y luego han disminuido.

Volatilidad del mercado: El precio del cacao es muy sensible a las condiciones del mercado, lo que provoca fluctuaciones diarias y a largo plazo. Especulación: Los precios en los mercados de futuros pueden variar rápidamente debido a la actividad de los especuladores.

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