jueves, agosto 14, 2025
Precio del dólar BCV hoy 14 de agosto de 2025 y otros indicadores económicos

dólar BCV hoy 14 de agosto de 2025

El precio del dólar BCV hoy 14 de agosto de 2025 destaca que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 130 bolívares. El dólar para este jueves tendrá un valor de 134,48 bolívares y el euro en 157,31 bolívares.

No ha tenido mucha variación el precio del oro, el cual tiene hoy un costo de 3.402,55 dólares la onza y 103,4 el gramo. Las inversiones del oro siguen creciendo a nivel mundial y este indicador pudiera seguir en alza.

Mientras que el precio del petróleo tiene un costo de 66,76 dólares para hoy. Pese a los conflictos internacionales el crudo no ha variado de precio. La gasolina sigue siendo el derivado más alto del crudo a nivel mundial.

Precio del dólar BCV hoy 14 de agosto de 2025

Hoy el bitcoin tiene un costo de 120.618,75 dólares, este se ha mantenido en alza en esta semana e incluso pudiera seguir en ascenso.

