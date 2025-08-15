Compartir

El precio del dólar BCV hoy 15 de agosto de 2025 poco a poco escala en la banda de los 130 bolívares. El Banco Central de Venezuela señaló que este viernes el dólar oficial tendrá un costo de 135,63 bolívares y el euro 158,05 bolívares.

Mientras que la onza de oro registra un leve ascenso nuevamente, el cual se encuentra hoy en 3.405,45 dólares. El gramo actualmente tiene un precio de 102,58 dólares, las inversiones por el metal precioso siguen en el mundo.

Retrocedió un poco el precio del petróleo y se ubica hoy en un costo de 66,78 dólares por barril. El crudo ha estado ahora en la banda de los 66 dólares, hasta ahora se ha acercado a los 67 o 68 dólares.

Sigue arriba el precio del bitcoin en el mundo, registrando un precio de 118.707,39 dólares. Este indicador ha sido uno de los más consultados en las últimas semanas, llegando a estar en los 122 mil dólares.

Dólar BCV hoy 15 de agosto de 2025, alimentos y ropa lideran emprendimientos en Venezuela

Alimentos y ropa lidera emprendimientos en Venezuela, el sector de alimentos engloba venta de comida, tanto rápida como almuerzos. Además de la ropa, entre ellos franelas, zapatos como ropa deportiva.

Panes, repostería, pizzas, arroz chino, almuerzos, son los emprendimientos que más hay en Venezuela. Dicho mercado tiene buena competencia además y es uno de los más copados en el país.

Ambos sectores lideran el mercado de emprendedores el cual es muy abierto en Venezuela. Estos también incluyen, sector de vehículos, bien sea decoración, tapicería como cauchos y cambio de aceite.,

El mercado de emprendedores es uno de los que se ha mantenido en Venezuela, muchas buscan personas buscan a diario tener un negocio propio. Pero sin duda hay que saber donde invertir para poder llegar lejos en Venezuela.

