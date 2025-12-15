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El precio del dólar BCV hoy 15 de diciembre de 2025 nos indica que el dólar se encuentra en la banda de los 270 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes el dólar del BCV estará en 270,78 bolívares y el euro en 317,89 bolívares.

Para este martes 16 de diciembre, el dólar estará en 273,58 bolívares y el euro en 321,87 bolívares.

Inicia la semana el precio de la onza de oro en 4.314,94 dólares, mientras que el gramo de ubica en 108,06 dólares. Hasta ahora el precio del oro se ha mantenido con subidas bruscas desde hace semanas.

De igual modo, el costo del barril de petróleo el cual se ubica en un costo de 61,34 dólares a nivel mundial. Ha sido uno de los indicadores económicos que no ha tenido subidas desde hace meses.

Volvió a bajar el costo del bitcoin y se ubica por debajo de los 90 mil dólares, hoy en 87.116,20 dólares en el mundo. Este no ha arrancado diciembre como se esperaba, el año pasado estaba por este tiempo en alza,

Dólar BCV hoy 15 de diciembre de 2025, bazares por todos lados y emprendimiento en alza

El emprendimiento en Venezuela despega, es de verdad positivo ver como las personas colocan su empeño en la venta de sus productos. Comida, dulces, ropa, juguetes artesanales entre otros.

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De todo consigues en los bazares navideños, algunos extenderán sus trabajos hasta el 6 de enero. No desaproveches la oportunidad y apoya a los que están vendiendo, la mayoría con precios solidarios.

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