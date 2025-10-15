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El precio del dólar BCV hoy 15 de octubre de 2025 nos indica que está cerca de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles la tasa oficial del dólar será de 199,10 bolívares y el euro 230,45 bolívares.

Para este jueves el dólar oficial estará en 201,46 bolívares y el euro en 234,20 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en ascenso, este hoy tiene un precio de 4.153,36 dólares. También se pudo conocer que el gramo se encuentra en 113,33 dólares en el mundo, las inversiones en metal precioso siguen en el mundo.

Sigue en un valor de 63,58 dólares el barril de petróleo, este no ha tenido subidas bruscas y cuando se acerca a 70 dólares enseguida baja. Hasta ahora queda en recuerdos aquellos precios sobre los 140 dólares.

Vuelve a irse a la baja el precio del bitcoin hoy y tiene un costo de 113.040,24 dólares. Este ha estado entre subidas bruscas y luego poco a poco vuelve a estabilizarse. Llegó a estar 125 mil dólares hace unos días.

Dólar BCV hoy 15 de octubre de 2025 y las zonas agrícolas de Venezuela

Las principales zonas agrícolas de Venezuela se concentran en regiones como los Llanos (Barinas, Portuguesa, Guárico, Cojedes, Apure). La Cordillera de la Costa (Yaracuy, Lara, Aragua, Carabobo, Miranda, Sucre), los Andes (Táchira, Mérida, Trujillo) y el Zulia.

Estos territorios producen una variedad de cultivos como maíz, arroz, caña de azúcar, cacao, café, tabaco y ajonjolí, adaptados a los diferentes climas y ecosistemas del país.

Los Llanos: Es una región de gran importancia para la ganadería bovina, pero también es un gran productor de maíz, arroz, sorgo, ajonjolí, girasol y algodón. Los estados clave son Barinas, Portuguesa, Guárico, Apure y Cojedes.

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Cordillera de la Costa: Esta región agrupa estados con producciones diversas. Aragua, Carabobo, Miranda y Sucre: Destacan en el cultivo de caña de azúcar, maíz, cacao y tabaco.

Yaracuy y Lara: Son importantes productores de caña de azúcar, maíz, café, caraota, maní y tomate, junto con otros cultivos. Táchira, Mérida, Trujillo (Región de Los Andes): Tienen cultivos como papa, ajo, café, cebolla, zanahoria, repollo y caña de azúcar.

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