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El precio del dólar BCV hoy 15 de septiembre de 2025 destaca que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 150 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que se mantiene la tasa del viernes, ya que hoy es lunes bancario.158,92 bolívares y el euro en 186,58 bolívares.

Para este martes el dólar estará en 160,44 bolívares y el euro en 188,02 bolívares.

La onza de oro arranca esta semana de septiembre en alza, en la actualidad el costo de la misma se ubica en 3.680,54 dólares. El gramo del llamado «metal precioso», se ubica en 106,03 dólares

Mientras que el precio del petróleo para hoy se encuentra en 66.99 dólares. A pesar de los problemas internacionales, el crudo sigue con un precio bajo. La gasolina es el derivado más caro.

Se ha estabilizado un poco el precio del bitcoin en el mundo, teniendo un valor de 114.840,64 dólares hoy a esta hora. Este alcanzó los 123 mil dólares hace unas semanas para quedar en la banda de los 110 mil dólares.

Dólar BCV hoy 15 de septiembre de 2025, los países con mayor actividad joyera

China e India destacan por su gran producción y demanda de oro y joyería, mientras que Italia es reconocida por su artesanía de lujo y Suiza por la relojería de alta gama.

Países con alta actividad joyera: China: es el mayor productor de oro del mundo y un mercado con una demanda interna significativa impulsada por la inversión y la joyería. Lo que la convierte en una potencia del sector.

India: Famosa por sus diseños intrincados y el uso del oro y las piedras preciosas, la joyería tiene un profundo arraigo cultural en el país. Siendo un símbolo de prosperidad y valor familiar.

Italia: conocida por su artesanía exquisita y la alta calidad de su joyería de oro, es un referente en orfebrería de lujo y diseños sofisticados.

Suiza: es el centro mundial de la relojería, con una gran concentración de marcas y boutiques de relojes, además de ser un destino importante para la joyería de diamantes con diseños únicos.

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