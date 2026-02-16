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El precio del dólar BCV hoy 16 de febrero de 2026 nos indica que se mantiene el precio del viernes, emitido por el Banco Central el jueves. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 393,22 bolívares y el euro en 467,33 bolívares.

La onza de oro se mantiene en un costo de 5.042 dólares hoy lunes, el metal precioso pudiera seguir en ascenso esta semana de febrero. El gramo tiene un costo aproximado de 164 dólares en el mundo.

Sigue subiendo poco a poco el precio del barril de petróleo, teniendo hoy un costo de 67,75 dólares. Algo realmente positivo para los países exportadores, se sigue esperando que se mantenga y no caiga.

Se mantiene por debajo de los 70 mil dólares el precio del bitcoin teniendo hoy un costo de 68.982,41 dólares. Este se mantiene en picada y lejos de los 100 mil dólares donde se había mantenido hace tiempo.

Dólar BCV hoy 16 de febrero, Margarita lista para el Carnaval

La ministra de Turismo, Daniella Cabello, estimó este sábado, que el estado Nueva Esparta recibirá entre 60.000 y 80.000 turistas, durante la temporada de Carnaval 2026.

Asimismo, indicó que esa movilización de personas podría ayudar a movilizar la economía de la entidad y sumó que la recreación es un derecho constitucional, por lo que «ustedes como pueblo tienen el derecho de ser felices».

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Comentó que en los Carnavales 2025 se tuvo una ocupación hotelera del 70% y consideró que para este 2026, las proyecciones son del 80%. Daniella Cabello precisó que el Ministerio de Turismo, a través de los diferentes entes adscritos, cuenta con más de 466 puntos de atención y sensibilización turística en todo el país. (Tomado de Banca y Negocios)

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