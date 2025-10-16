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El precio del dólar BCV hoy 16 de octubre de 2025 nos indica que está en 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el dólar oficial estará en 201,46 bolívares y el euro en 234,20 bolívares.

Para este viernes el valor del dólar será de 203,74 bolívares y el euro 237,92 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro se encuentra en 4.298,31 dólares, el gramo tiene un precio aproximado de 108,78 dólares en el mundo. Siguen las inversiones en busca de oro en el mundo.

En un costo de 63,63 dólares se ubica a esta hora el precio del petróleo en el mundo. El crudo sigue en la banda de los sesenta dólares, mientras ha estado sin subidas bruscas desde hace un año.

El precio del bitcoin sigue también a la baja en el mundo, este estuvo por lo alto hace unas semanas. Hoy su precio es de $110.798,64, este llegó a estar en 125 mil dólares hace unos días.

Dólar BCV hoy 16 de octubre de 2025, pagan Ingreso de Fin de Año Contra la Guerra Económica

Este miércoles 15 de octubre de 2025, comenzó el pago del «Ingreso de Fin de Año Contra la Guerra Económica», través de la Plataforma Patria. El Canal Patria Digital informó en sus redes sociales que el monto dado es de Bs. 3.980 o US$ 19,98 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV)

Recientemente, entregaron el bono «Contra la Guerra Económica» a trabajadores activos de la administración pública, por Bs. 23.880 o US$ 119,93.

Este estipendio tuvo un incremento de 27,56% en bolívares, en comparación al monto recibido en el mes de septiembre de 2025, cuya cifra fue de Bs. 18.720.

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