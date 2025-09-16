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El precio del dólar BCV hoy 16 de septiembre de 2025 poco a poco escaló en la banda de los 160 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes el dólar estará en 160,44 bolívares y el euro en 188,02 bolívares.

Para este miércoles el dólar oficial estará en 161,88 bolívares y el euro 191,78 bolívares.

Se dispara la onza de oro en su precio para hoy alcanzando los 3.667,00 dólares, pudiera seguir en ascenso esta semana. El gramo del metal precioso se ubica en un costo de 105 dólares.

Retrocedió un poco el precio del petróleo y se ubica hoy en un costo de 66,99 dólares por barril. El crudo ha estado ahora en la banda de los 60 dólares, hasta ahora se ha acercado a los 67 o 68 dólares timidamente.

Sigue estable el precio del bitcoin en el mundo, registrando un precio de 115.308,11 dólares. Este indicador ha sido uno de los más consultados en las últimas semanas, llegando a estar en los 122 mil dólares.

Precio del dólar BCV hoy 16 de septiembre y la producción de azúcar en Venezuela

La producción de azúcar en Venezuela para el ciclo 2023-2024 alcanzó las 309.526 toneladas, y se estima que para la zafra 2024-2025 será de 5.000.000 de toneladas de caña. Lo que permitirá cubrir alrededor del 65-60% de la demanda nacional de azúcar.

Este crecimiento, que ha sido del 91% desde el periodo 2019-2020, ha sido posible gracias a la recuperación de la rentabilidad para los cañicultores. Las importaciones de insumos por parte de actores privados y el apoyo de entidades gubernamentales.

Ciclo 2023-2024: Se produjeron 309.526 toneladas de azúcar. Estimación para la zafra 2024-2025: Se proyecta una producción de 5.000.000 de toneladas de caña de azúcar.

Crecimiento del Sector: La producción de azúcar ha crecido un 91% desde el periodo 2019-2020 hasta el ciclo 2023-2024.

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Recuperación del sector: El crecimiento se atribuye a la recuperación de la rentabilidad obtenida al vender la cosecha en dólares, así como a la liberalización de las importaciones de insumos esenciales para el cultivo.

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