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El precio del dólar BCV hoy 17 de diciembre de 2025 nos apunta que sigue en la banda de los 270 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles la tasa oficial será de 276,57 bolívares por dólar, mientras que el precio del euro será de 326,15 bolívares.

Para este jueves, el valor del dólar será de 279,56 bolívares y el euro en 328,37 bolívares.

Mientras que la onza de oro tiene un costo hoy a nivel internacional de 4.122,58 dólares. El gramo del metal precioso se ubica en un precio de 108,96 dólares. Las inversiones con oro siguen aumentando en el mundo.

El precio del petróleo ha estado lineal en los últimos días con un precio de 63,64 dólares por barril. Siendo la gasolina uno de los derivados más caros que hay a nivel mundial. A pesar de los conflictos mundiales el precio del crudo se ha mantenido.

En cuanto al costo del bitcoin este se ubica en 90.242,56 dólares en el mundo, sigue por debajo de cien mil dólares. Pero esperan que este pueda despegarse en las próximas semanas y terminar diciembre en alza.

Precio del dólar BCV hoy 17 de diciembre de 2025, bonos no son parte del salario dijo el TSJ

Los bonos pagados en moneda extranjera no son parte del salario, la medida la dio el Tribunal Supremo de Justicia en el país. Los trabajadores que reciban un bono por parte de la empresa en moneda extranjera no serían parte del salario a la hora de la liquidación.

Dijo La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que los bonos pagados en moneda extranjera a los trabajadores no son parte de su salario. Ya que la finalidad de estos es permitir mejoras a los trabajadores.

Esto de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo. La decisión fue parte de la sentencia N° 523, sobre el expediente N° 24-058, dictada el pasado 13 de noviembre por la ya referida sala del máximo tribunal de la República.

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