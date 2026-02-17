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El precio del dólar BCV hoy 17 de febrero de 2026 nos indica que se mantiene el precio del viernes, emitido por el Banco Central el jueves. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 393,22 bolívares y el euro en 467,33 bolívares.

Para mañana miércoles el dólar tendrá un valor de 396,36 dólares y el euro en 470,28 bolívares.

Mientras que la onza de oro para hoy tiene un costo de 5.041 dólares, mientras que el precio del gramo ronda los 165,67 dólares aproximadamente. Siguen las inversiones del oro en el mundo.

De igual modo, el precio del petróleo se mantiene en un costo de 65,67 dólares, ha estado con leves repuntes en las últimas semanas. Se espera que este siga aumentando, esto favorece a los países petroleros.

En un precio de 68.713 se encuentra el bitcoin, este ha repuntado un poco entre ayer y hoy. Se espera que el mismo pueda estabilizarse. Sigue siendo en la actualidad uno de los indicadores más consultados.

Dólar BCV hoy 17 de febrero, ¿qué estado de Venezuela produce más frijol?

El estado Portuguesa es el principal productor de frijol en Venezuela, concentrando aproximadamente el 95% de la producción nacional de variedades. Como el frijol chino (mungo).

Portuguesa es considerada el motor agroindustrial del país, destacando también en la movilización de toneladas de este rubro. Líder Nacional: Portuguesa destaca por su alta capacidad productiva y volumen de frijol chino.

Otras zonas productoras: Aunque Portuguesa es el líder, los estados Barinas, Cojedes, Monagas, Trujillo, Carabobo, Lara, Miranda, Yaracuy, Apure y Anzoátegui también cultivan frijoles y caraotas.

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Monagas: La zona alta del municipio Cedeño en Monagas es destacada por sus altos rendimientos, superiores a 2.000 kg por hectárea en condiciones favorables. Apure: Se menciona como una zona fértil para la cosecha de frijol, particularmente en el ciclo Norte-Verano.

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