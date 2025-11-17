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El precio del dólar BCV hoy 17 de noviembre de 2025 nos indica que la divisa oficial sigue en la banda de los 230 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes, el dólar estará en 236,46 bolívares y el euro en 274,84 bolívares.

El dólar para este martes, 236,83 bolívares y el euro 274,35 bolívares.

Mientras que el precio del oro inicia esta semana de noviembre con un costo de 4.084 dólares en el mundo. En un precio aproximado de 106,53 dólares se encuentra el costo del gramo de oro.

Se ha mantenido estable el precio del petróleo desde la semana pasada y hoy inicia esta semana con un precio de 63,17 dólares. El crudo se viene recuperando pero a paso muy lento desde hace unos días.

Otro de los indicadores que se ha venido a pique esta semana es el bitcoin el cual tiene un precio de 95.363,89 dólares. Este pudiera seguir bajando esta semana indican los expertos en la economía.

Precio del dólar BCV hoy 17 de noviembre de 2025, ¿Por qué el Bitcoin está bajando?

La caída del mercado se atribuye al «vacío de información» y a la disminución de las expectativas de una reducción de la tasa por parte de la Fed. Según indicaron los analistas en las últimas horas.

Desde el pasado mes de marzo el bitcoin no había cerrado en menos de 96 mil dólares. Ya desde la semana pasada el mismo se iba acercando a menos de cien mil. Se espera que este se vaya recuperando.

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