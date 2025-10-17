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El precio del dólar BCV hoy 17 de octubre de 2025 nos indica que está ya en la banda de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes el valor del dólar será de 203,74 bolívares y el euro 237,92 bolívares.

Para el lunes la tasa oficial será de 205,67 bolívares y el euro 239,92 bolívares.

Mientras que el precio el oro ha estado en alza en los últimos días. Hoy la onza del metal precioso se ubica en un costo de 4.376,25 euros. Este pudiera seguir subiendo en lo que resta de mes.

Sigue en baja el precio del barril de petróleo el cual hoy tiene un costo de 58,76 dólares en el mercado. Este indicador ha ido a la baja en las últimas horas, como ha pasado en lo que va de 2025.

Igualmente ha pasado en las últimas horas con el precio del bitcoin el cual hoy tiene un costo de 104.947,20 dólares. Este indicador también se ha ido a la baja en las últimas horas, luego de estar encima de los 120 mil dólares.

Dólar BCV hoy 17 de octubre de 2025, rebaño nacional de búfalos crece

El presidente de la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (Funvessa), José Labrador, indicó que el país tiene posibilidades para incrementar el rebaño. Para 2025 la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (Funvessa) indica que el rebaño nacional de búfalos es de, aproximadamente, 3.5 millones de animales.

El presidente de la fundación, José Labrador, indicó que la cifra representa un incremento de 700% desde 2002 y que en el país hay condiciones para que exista un aumento en los próximos años, sobre todo en los estados llaneros.

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«Tenemos un banco genético de calidad. Nuestra carne se diferencia de otras carnes del mundo porque son carnes orgánicas y de pastoreo«, dijo. (Tomado de Banca y Negocios)

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