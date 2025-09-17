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El precio del dólar BCV hoy 17 de septiembre nos indica que la divisa ya escaló a 160 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el dólar oficial estará en 161,88 bolívares y el euro 191,78 bolívares.

Para este jueves el dólar oficial estará en 163,64 bolívares y el euro en 193,90 bolívares.

Para hoy el precio del bitcoin sigue bajando luego de estar arriba sobre los 123 mil dólares, hoy está en 116.969,25 dólares. Este ha vuelto a estar poco a poco en alza, podría alcanzar los 118 mil pronto.

El precio del petróleo hoy miércoles está en 66,97 dólares, este ha estado estancado pese a los conflictos internacionales. Tal parece que se mantendrá en ese precio por varias semanas.

También bajó el precio del oro con respecto a la semana pasada. Este tiene un costo de 3.716,45 dólares la onza. Con un gramo en un costo de 102,87 dólares a nivel mundial hoy miércoles.

Dólar BCV hoy 17 de septiembre de 2025, y la producción de sal en el país

Venezuela produce al menos 160.000 toneladas de sal anualmente solo de las Salinas de Las Cumaraguas, pero no hay datos globales disponibles para la producción total del país. A nivel mundial, el país se encuentra entre los menores productores y exportadores de sal.

Capacidad productiva: Las Salinas de Las Cumaraguas, ubicadas en Falcón, tienen una capacidad de producción de 160.000 toneladas de sal al año.

Producción y comercio a nivel global: En 2023, Venezuela exportó una cantidad mínima de sal, siendo el penúltimo exportador a nivel mundial.

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La sal se encontraba entre los productos menos exportados y menos importados en el país. China, Estados Unidos e India son los principales productores de sal a nivel mundial, sin cifras específicas sobre Venezuela en los informes globales.

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