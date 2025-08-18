lunes, agosto 18, 2025
spot_img
Política y economíaPortada

Precio del dólar BCV hoy 18 de agosto de 2025 y otros indicadores

By Danny Valdiviezo
0
82
dólar BCV hoy 18 de agosto de 2025

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El precio del dólar BCV hoy 18 de agosto de 2025 nos indica que el costo de la divisa encuentra en la banda de los 130 bolívares. Hoy es feriado bancario y el Banco Central de Venezuela mantiene la tasa del viernes, el dólar 135,63 bolívares y el euro 158,05 bolívares.

Mientras que el precio del petróleo se mantiene en baja teniendo un costo de 65,12 dólares en el mundo. A pesar de los conflictos internacionales y las reuniones presidenciales de Trump y Putin sigue en descenso.

Cayó un poco el precio del oro en el mundo con un costo de 3.336,64 dólares la onza. El gramo del llamado “metal precioso” está en 101,34 dólares a nivel mundial, este es el tercer indicador más consultado en el mundo.

Volvió a estabilizarse el precio del bitcoin luego de una subida brusca que lo llevó a estar sobre los 121 mil dólares. Hoy mantiene un costo de 118.164,62 dólares, se espera incluso –según los expertos- que diga en baja esta semana.

Precio del dólar BCV hoy 18 de agosto de 2025, ¿cuántos kilos de caraotas se consumen en el país?

En Venezuela, el consumo de caraotas es bastante alto, siendo un ingrediente esencial en la dieta nacional. Se estima que la demanda anual supera las 62,000 toneladas, y gran parte de esta cantidad es importada debido a que la producción nacional no es suficiente.

El consumo per cápita se calcula en alrededor de 2.9 kg, según datos del período 2000-2023, Las caraotas, también conocidas como frijoles negros, son un ingrediente fundamental en la gastronomía venezolana, especialmente en platos emblemáticos como el Pabellón Criollo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Requisitos para solicitar un crédito en el Banco del Tesoro en agosto 2025

La producción nacional de caraotas es limitada, lo que obliga al país a importar una cantidad considerable para cubrir la demanda interna. Se calcula que cada venezolano consume alrededor de 2.9 kg de caraotas al año.

Se han realizado esfuerzos para impulsar la producción nacional de caraotas y reducir la dependencia de las importaciones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Este sector está a la espera del Ingreso Contra La Guerra Económica

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Artículo anterior
Hecho vial en Mañongo, dejó un motorizado lesionado
Artículo siguiente
Luis Arraéz busca meterse en la lucha por el liderato de bateo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital