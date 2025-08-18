Compartir

El precio del dólar BCV hoy 18 de agosto de 2025 nos indica que el costo de la divisa encuentra en la banda de los 130 bolívares. Hoy es feriado bancario y el Banco Central de Venezuela mantiene la tasa del viernes, el dólar 135,63 bolívares y el euro 158,05 bolívares.

Mientras que el precio del petróleo se mantiene en baja teniendo un costo de 65,12 dólares en el mundo. A pesar de los conflictos internacionales y las reuniones presidenciales de Trump y Putin sigue en descenso.

Cayó un poco el precio del oro en el mundo con un costo de 3.336,64 dólares la onza. El gramo del llamado “metal precioso” está en 101,34 dólares a nivel mundial, este es el tercer indicador más consultado en el mundo.

Volvió a estabilizarse el precio del bitcoin luego de una subida brusca que lo llevó a estar sobre los 121 mil dólares. Hoy mantiene un costo de 118.164,62 dólares, se espera incluso –según los expertos- que diga en baja esta semana.

Precio del dólar BCV hoy 18 de agosto de 2025, ¿cuántos kilos de caraotas se consumen en el país?

En Venezuela, el consumo de caraotas es bastante alto, siendo un ingrediente esencial en la dieta nacional. Se estima que la demanda anual supera las 62,000 toneladas, y gran parte de esta cantidad es importada debido a que la producción nacional no es suficiente.

El consumo per cápita se calcula en alrededor de 2.9 kg, según datos del período 2000-2023, Las caraotas, también conocidas como frijoles negros, son un ingrediente fundamental en la gastronomía venezolana, especialmente en platos emblemáticos como el Pabellón Criollo.

NO DEJES DE LEER AHORA: Requisitos para solicitar un crédito en el Banco del Tesoro en agosto 2025

La producción nacional de caraotas es limitada, lo que obliga al país a importar una cantidad considerable para cubrir la demanda interna. Se calcula que cada venezolano consume alrededor de 2.9 kg de caraotas al año.

Se han realizado esfuerzos para impulsar la producción nacional de caraotas y reducir la dependencia de las importaciones.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas