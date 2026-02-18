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El precio del dólar BCV hoy 18 de febrero de 2026 nos indica que se acerca a los 400 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 396,36 dólares y el euro en 470,28 bolívares.

El dólar para este jueves estará en 398,74 bolívares y el euro en 471,41 bolívares.

Mientras que la onza de oro se encuentra en un precio de 5.014 dólares, este ha estado entra alzas y bajas en los últimos días. El gramo del metal precioso en la actualidad está rondando los 163,45 dólares.

El precio del petróleo se encuentra hoy en un costo de 66,45 dólares este indicador también ha estado entre alzas y bajas. Este incluso ha estado en alza en los últimos días, se espera que se mantenga de esa manera.

En un costo de 68.747.54 dólares se encuentra hoy el bitcoin, este ha tenido un leve repunte en las últimas horas. Se espera que este indicador se pueda recuperar en lo que resta del mes de febrero.

Dólar BCV hoy 18 de febrero de 2026 y la producción de caraotas

La producción nacional de caraotas en Venezuela es actualmente baja y limitada, situándose en alrededor de 10.000 hectáreas cultivadas en todo el país. Lo que cubre solo una pequeña parte del consumo interno.

Esta situación obliga a importar la mayoría de las caraotas necesarias para el consumo, con rendimientos que oscilan entre 837 y 1.300 kg/ha según la zona y época.

Producción y Dependencia: La producción nacional es insuficiente, con una alta dependencia de las importaciones, llegando a importar cerca de 62.331 toneladas anuales en años anteriores.

Zonas Productoras: Se cultiva principalmente en áreas andinas, destacando el estado Lara (municipios Andrés Eloy Blanco, Iribarren, Jiménez y Morán), con siembras realizadas en la época de «salida de lluvias» (septiembre-octubre).

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