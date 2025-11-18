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El precio del dólar BCV hoy 18 de noviembre de 2025 nos indica que la divisa oficial sigue en la banda de los 230 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes, estará en 236,83 bolívares y el euro 274,35 bolívares.

Para este miércoles el dólar oficial estará en 237,75 bolívares y el euro en 275,81 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro se ubica en un precio de 4.123,84 dólares. El gramo de metal precioso está en 105,66 dólares. Siguen las inversiones en oro a nivel mundial en algunos continentes.

Mientras que el precio del petróleo de ubica hoy en un costo de 63,38 dólares, sigue con un repunte el costo del crudo a nivel mundial. A pesar de los sucesos internacionales se mantiene en 60 dólares.

Dólar BCV hoy 18 de noviembre de 2025

Sigue en picada el precio del bitcoin en esta semana de noviembre teniendo hoy un precio de 91.555,06 dólares. En los últimos días este indicador ha estado todo lo contrario que hace dos meses.

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