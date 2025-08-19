Compartir

El precio del dólar BCV hoy 19 de agosto se encuentra en la banda de los 130 bolívares. El Banco Central de Venezuela había fijado el costo para hoy martes, ya que no hubo actividad bancaria ayer. El dólar tendrá un valor de 136,89 bolívares y el euro 160,28 bolívares.

Para este miércoles el dólar tendrá un valor de 138,12 bolívares y el euro 161,22 bolívares.

En un monto de 3.337,50 dólares se encuentra hoy el precio de la onza de oro en el mundo. El gramo se encuentra en 103,65 dólares a nivel mundial, siguen creciendo las inversiones en oro en el mundo.

El precio del crudo en el mundo se mantiene en la banda de los sesenta dólares, hoy tiene un precio de 69,44 dólares. La gasolina sigue siendo el derivado más costoso del crudo a nivel mundial.

También bajó un poco el precio del bitcoin el cual está sobre los 110 mil dólares. Este hoy tiene un precio de $116.382,05 dólares, ha ido subiendo poco a poco. Y sigue siendo uno de los indicadores más buscados.

Dólar BCV hoy 19 de agosto de 2025, ¿Cuántas toneladas de pasta se consume en Venezuela?

Venezuela se encuentra entre los principales consumidores de pasta a nivel mundial, con un consumo per cápita de aproximadamente 12 a 13 kg al año. Esto sitúa al país en el segundo o cuarto lugar, dependiendo de la fuente, después de Italia y, en algunos casos, también después de países como Túnez y Grecia.

Considerando una población venezolana de alrededor de 35 millones de habitantes, el consumo total anual de pasta se estima entre 336 y 364 millones de kilogramos. O entre 336.000 y 364.000 toneladas métricas. La cifra exacta puede variar dependiendo de la fuente y el año de referencia.

Es importante destacar que el consumo de pasta en Venezuela es significativamente alto en comparación con otros países, lo que refleja una fuerte tradición culinaria y una preferencia por este tipo de alimento, según estudios de la Asociación Venezolana de Fabricantes de Pastas Alimenticias.

