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El precio del dólar BCV hoy 19 de diciembre nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 280 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes la tasa del dólar estará en 282,51 bolívares y el euro en 331,18 bolívares.

Para este lunes el valor del dólar será de 285,40 bolívares y el euro en: 334,40 bolívares.

Mientras que la onza de oro hoy viernes se ubica en un precio de 4.329,65 dólares y el gramo tiene un precio aproximado de 108,54 dólares. Las inversiones en busca del metal precioso siguen creciendo en el mundo.

En un costo de 59,56 dólares se encuentra hoy el barril de petróleo en el mundo. A pesar de los conflictos internaciones que hay en la actualidad el costo del crudo a nivel internacional se ha ido a la baja.

Sigue por debajo de los 90 mil dólares el precio del bitcoin a nivel mundial, teniendo hoy un valor de 88.109,96 dólares. Este indicador sigue en un precio estimado de 86 mil a 88 mil en las últimas semanas.

Dólar BCV hoy 19 de diciembre de 2025 y las reservas petroleras venezolanas

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con cifras que rondan los 303 mil millones de barriles. Principalmente concentradas en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Cantidad: Las estimaciones sitúan las reservas en aproximadamente 303,8 mil millones de barriles (mmbbl).

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Ubicación Principal: La vasta mayoría se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona de crudo extrapesado. Posición Global: Venezuela es el número 1 del mundo en reservas probadas, superando a Arabia Saudita.

Tipo de Crudo: Es petróleo extrapesado, lo que significa que es más denso y difícil de procesar que el crudo ligero, requiriendo refinerías especializadas.

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