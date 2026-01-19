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El precio de dólar BCV hoy 19 de enero de 2026 nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 340 bolívares. Hoy se mantiene el precio del viernes el valor del dólar será según el Banco Central de Venezuela en 341,74, y el euro en 396,47 bolívares. Hoy es lunes bancario.

Para este martes el valor del dólar será de 344,50 bolívares y el euro en 400,49 bolívares.

La onza de oro para hoy tiene un valor de 4.672,03 dólares, el metal precioso ha sido tendencia en las últimas semanas. Mientras que el gramo de oro tiene un precio de 128 dólares para hoy lunes.

Se mantiene estancado el precio del petróleo en la actualidad y se mantiene en 59,42 dólares. El crudo ha tenido poco cambio hacia el alza en las últimas semanas y no ha tenido muchos cambios desde 2025.

De igual modo, el precio del bitcoin se ha mantenido estable, sobre la banda de los 90 mil dólares. Hoy tiene precio de 93.053,03 dólares, no ha tenido tampoco muchos cambios desde diciembre.

Dólar BCV hoy 19 de enero de 2026, hoy es lunes bancario

Hoy será lunes bancario, solamente abrirán algunas agencias principalmente en centros comerciales. Puedes hacer transferencias como pagos móviles directamente desde la página web de tu banco.

Para el día martes las agencias bancarias van a trabajar en su horario habitual en todo el país. Desde tempranas horas de la mañana hasta las horas de la tarde.

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