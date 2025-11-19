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El precio del dólar BCV hoy 19 de noviembre de 2025 nos indica que el mismo se encuentra en la banda de los 130 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el dólar oficial estará en 237,75 bolívares y el euro en 275,81 bolívares.

Este jueves el dólar oficial estará en 240,32 bolívares y el euro en 277,61 bolívares.

Mientras que el precio del petróleo se mantiene en 63,55 dólares, no ha tenido repuntes grandes, solo leves. Pocas veces ha estado cercano a los setenta dólares por el contrario ha ido este año a la baja.

En un valor de 92.943,44 dólares se ubica hoy el precio del bitcoin a nivel mundial, este se ha estado en baja en lo que va de semana y pudiera seguir descendiendo. Hasta ahora se espera un repunte para las semanas de diciembre.

El costo de la onza de oro se ubica hoy en un costo de 4.067,88 dólares, este ha estado en calma en las últimas semanas. El valor del gramo del metal precioso se ubica en un total de 106,57 dólares.

Dólar BCV hoy 19 de noviembre de 2025 y la cosecha del tomate

La cosecha anual de tomate en Venezuela es de aproximadamente 400,000 toneladas, aunque esta cifra puede variar. La producción nacional es principalmente para consumo interno, con una pequeña exportación y también se importan algunos volúmenes.

Volumen total: Venezuela produce alrededor de 400,000 toneladas de tomate al año.

Destino de la producción: La mayoría se consume dentro del país.

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Comercio internacional: Una pequeña cantidad se exporta, y también hay importaciones.

Producción por hectárea: El rendimiento varía entre 25,000 y 30,000 kilogramos por hectárea, con una siembra anual entre 12,000 y 14,000 hectáreas.

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