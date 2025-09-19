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El precio del dólar BCV hoy 19 de septiembre de 2025 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 160 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes el dólar oficial estará en 165,41 bolívares y el euro en 194,74 bolívares.

Para el lunes el dólar oficial estará en 166,58 bolívares y el euro en 195,67 bolívares.

Para hoy el precio de la onza de oro se ubica en un precio de 3.679,60 dólares. El gramo de metal precioso está en 105,66 dólares. siguen las inversiones en oro a nivel mundial en algunos continentes.

Mientras que el precio del petróleo de ubica hoy en un costo de 67,25 dólares, sigue en baja el costo del crudo a nivel mundial. A pesar de los sucesos internacionales se mantiene en 60 dólares.

Se mantiene el bitcoin en un costo de 116.509.02 dólares, este estuvo en alza pero se ha mantenido por debajo de los 114 mil dólares en las últimas semanas. Hasta ahora ha sido uno de los indicadores más consultados.

El precio del quintal de café en Venezuela ronda los 175 dólares, a pesar de que el precio internacional estaba en torno a los 440 dólares por quintal. Venezuela busca entrar de lleno en el mercado cafetero del mundo.

Dólar BCV hoy 19 de septiembre de 2025, ¿Cuánta gasolina consume Venezuela a diario?

El consumo diario de gasolina en Venezuela ha variado históricamente, pero datos de 2023 indican un promedio de 193,64 miles de barriles al día (unos 30.8 millones de litros). Y se estima en 156.000 barriles diarios hasta principios de 2022.

Conversión a litros: 1 barril de petróleo equivale a aproximadamente 159 litros, por lo que 156.000 barriles equivalen a unos 24.8 millones de litros. Y 193,64 mil barriles diarios equivalen a 30.8 millones de litros.

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