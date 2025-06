Compartir

El precio del dólar BCV hoy 2 de junio de 2025 nos indica que este está cerca de los 100 bolívares. La divisa del Banco Central de Venezuela se ubicará hoy lunes en 96,85 bolívares y el euro en 109,99 bolívares. Recordemos que hoy no hay actividad en el BCV por ser lunes bancario por lo cual sigue vigente el precio dado por el BCV el viernes.

Mientras que la tasa para el martes será de 97,31 bolívares y el euro en 110,22 bolívares.

La onza de oro para hoy tiene un valor de 3.332,90 dólares, mientras que el gramo se encuentra en 103 dólares. Siguen las inversiones del oro a nivel mundial sobre todo en países de nuestro continente.

Sigue en baja el precio del petróleo y hoy arranca el día con un costo de 64,14 dólares. El crudo no ha tenido aquellos despegues que impresionaban al mundo, la cifra más alta que ha alcanzado este año es de 81 dólares.

Ya en los noventa mil dólares esta semana, el precio del bitcoin se ubica en un costo de 104.841,60 dólares. Este se recuperó luego de estar durante varias semanas a la baja y sobre los 80 mil dólares.

Dólar BCV hoy 2 de junio de 2025, la tasa oficial es la que vale

La tasa oficial del Banco Central de Venezuela es la que vale en el país, la mayoría de los comercios tienen siempre el indicador del día. Indicando la tasa la cual están cobrando según lo impuesto por el BCV.

Esta es la que rige las transacciones, allí no solo está la del dólar también la del euro como la de otras monedas internacionales. Es por ello que hacemos el llamado a la población a no pagar a otra tasa que no sea la oficial.

El gobierno nacional ha sido claro luego de la proliferación de cuentas donde daban una tasa más elevada que la oficial. Esto daña la economía nacional y lleva a la especulación como a otros fenómenos económicos.

Hoy el precio de la tasa oficial es el mismo que el viernes 30 de mayo, ya que hoy no habrá actividad en el Banco Central de Venezuela. Esto por ser lunes bancario.

