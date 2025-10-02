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La cotización del dólar BCV hoy 2 de octubre de 2025 nos recuerdan que la divisa sigue en la banda de los 180 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves la tasa oficial será de 181,30 bolívares el dolar, y el euro 212,94 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 183,13 bolívares y el euro en 214,52 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro para hoy abre en un costo de 3.877,74 euros, esta pudiera seguir subiendo en las próximas semanas. El costo del gramo de oro se ubica en un precio de 104,25 dólares.

El precio del barril de petróleo ha estado recuperando terreno y está hoy en un costo de 70,12 dólares. Poco a poco ha ido escalando el costo del crudo a nivel mundial, pese a los conflictos internacionales.

En cuanto al precio del bitcoin este se ubica hoy en un costo de 118.889,37 dólares. Este indicador se ha mantenido en alza en las últimas horas, recordemos que lo máximo que ha alcanzado son 124 mil dólares.

Dólar BCV hoy 2 de octubre de 2025, ¿Qué es lo que Venezuela más exporta?

Venezuela exporta una diversidad de productos que incluye el petróleo y sus derivados como principal rubro, seguido por minerales (carbón, oro, bauxita). Productos del mar (camarones, cangrejos, langostinos, pescado fresco).

Además de productos agrícolas (café, cacao), y otros como el metanol. Estos bienes son exportados a mercados como Estados Unidos, China y Europa. Petróleo y Derivados: El petróleo crudo y el coque de petróleo son los productos más exportados de Venezuela.

Minerales y Metales: Venezuela es un importante exportador de bauxita, carbón, oro y mineral de hierro. Productos del Mar: Se exportan grandes cantidades de camarones, cangrejos, langostinos y pescado fresco.

Productos Agrícolas y Agroindustriales: Incluyen café, cacao, sus derivados como el chocolate y la manteca de cacao. Químicos: El metanol es otro de los productos con un porcentaje significativo en las exportaciones.

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