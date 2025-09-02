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El precio del dólar BCV hoy 2 de septiembre de 2025 nos indica que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 140 bolívares. El Banco Central de Venezuela ayer lunes en la tarde informó el dólar para este martes se cotizará en 149,46 bolívares y el euro en 174,93 bolívares.

Para este miércoles el dólar oficial estará en 150,79 bolívares y el euro en 175,87 bolívares.

El barril de petróleo hoy se mantiene en un costo de 66,70 dólares. El crudo se mantuvo en la banda de setenta dólares pero ha caído ya a los sesenta dólares. Se estima que se mantendrá así varias semanas.

Mientras que la onza del oro tiene este martes un costo de 3.543,30 dólares. Mientras que el gramo a nivel mundial se mantiene en 103,25 dólares. Es un récord hoy el costo del metal precioso.

Bajó el precio del bitcoin para hoy martes, teniendo un precio de 109.993,68 dólares. Sigue siendo uno de los indicadores más buscados, veremos como se comporta en el mes de septiembre.

Dólar BCV hoy 2 de septiembre de 2025, la importancia de la publicidad para tu negocio

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