Compartir

El precio del dólar BCV hoy 20 de agosto de 2025 nos recuerda que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 130 bolívares. Para este miércoles el dólar tendrá un valor de 138,12 bolívares y el euro 161,22 bolívares indicó el Banco Central de Venezuela.

Para este jueves el dólar estará en 139,40 bolívares y el euro en 162,53 bolívares.

Para hoy el precio del bitcoin sigue bajando luego de estar arriba sobre los 123 mil dólares, hoy está en 113.2622,24 dólares. Este bajó un poco con respecto al precio que había presentado en la semana.

El precio del petróleo hoy miércoles está en 66,07 dólares, este ha estado estancado pese a los conflictos internacionales. Tal parece que se mantendrá en ese precio por varias semanas.

También bajó el precio del oro con respecto a la semana pasada. Este tiene un costo de 3.313,45 dólares la onza. Con un gramo en un costo de 102,87 dólares a nivel mundial hoy miércoles.

Dólar BCV hoy 20 de agosto de 2025, El consumo de cerveza en Venezuela

En Venezuela, el consumo de cerveza es significativo, aunque ha experimentado variaciones debido a factores económicos. Se estima que los venezolanos consumían alrededor de 2.000 millones de litros de cerveza al año, antes de que la situación económica afectara el consumo.

En el pasado, Venezuela llegó a tener uno de los consumos per cápita más altos de Latinoamérica, con 90 litros en 2007 y 95.45 litros en 2009, según Wikipedia. Sin embargo, el consumo ha disminuido en los últimos años, principalmente por razones económicas.

NO DEJES DE LEER AHORA: Ingreso de Guerra Económica para pensionados tendrá esto monto

A pesar de la disminución, la cerveza sigue siendo la bebida alcohólica más consumida en Venezuela. El consumo de cerveza en Venezuela es un tema que refleja tanto la cultura local como las realidades económicas del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas