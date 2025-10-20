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El precio del dólar BCV hoy 20 de octubre de 2025 nos recuerda que la divisa oficial se encuentra en la banda de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para el lunes la tasa oficial será de 205,67 bolívares y el euro 239,92 bolívares.

Para este martes 21 de octubre, la divisa tendrá un costo de 207,89 bolívares y el euro en 242,21 bolívares.

Mientras que el precio el oro ha estado en alza en los últimos días. Hoy la onza del metal precioso se ubica en un costo de 4.253,30 euros. Este pudiera seguir subiendo en lo que queda de mes.

Ha estado entre alzas y bajas el barril del precio de petróleo, el crudo tiene un costo por barril de 64,17 dólares. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos del crudo en el mundo.

Hoy el precio del bitcoin baja nuevamente y se encuentra a esta hora en un costo de 108.721,93 dólares. Este indicador se ha estabilizado en los últimos días luego de subidas bruscas.

Dólar BCV hoy 20 de octubre de 2025

La banca privada no prestará sus servicios presenciales durante los días 19 y 20 de octubre, declarados como de júbilo nacional por la canonización de los primeros santos venezolanos, Doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, mientras los bancos propiedad del Estado sí abrirán sus agencias normalmente, según confirmaron fuentes del sector financiero a Banca y Negocios.

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El decreto 5.170, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.933, de fecha viernes 17 de octubre, dice en su artículo 2 que «se excluyen de la aplicación de este Decreto las actividades del sector público y del privado que no puedan interrumpirse, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 185 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo,

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