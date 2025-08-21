Compartir

El precio del dólar BCV hoy 21 de agosto de 2025 nos indica que la banda de la divisa oficial se mantiene en los 130 bolívares. Hoy el Banco Central de Venezuela mantiene la divisa en un precio de 139,40 bolívares y el euro en 162,53 bolívares.

Este viernes el dólar oficial estará en 140,66 bolívares y el euro en 163,35 bolívares.

Mientras que el precio el oro ha estado en alza en los últimos días Hoy la onza del metal precioso se ubica en un costo de 3.335,60 dólares. Este pudiera seguir subiendo en este mes.

Ha estado entre alzas y bajas el barril del precio de petróleo, el crudo tiene un costo por barril de 66,78 dólares. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos del crudo en el mundo.

Hoy el precio del bitcoin baja nuevamente y se encuentra a esta hora en un costo de 114.222,85 dólares. Este parece irse a la baja luego de alcanzar los 123 mil dólares hace unas semanas.

Dólar BCV hoy 21 de agosto de 2025, ¿cuánto café se consume en el mundo?

Se consumen aproximadamente 2.25 mil millones de tazas de café al día a nivel mundial, convirtiéndolo en la segunda bebida más consumida después del agua. Además, se estima que el consumo anual supera los 10 mil millones de kilos, lo que equivale a 1.3 kilos per cápita, según Incapto.

Desglose del consumo:

Tazas diarias: 2.25 mil millones.

Kilos anuales: Más de 10 mil millones.

Consumo per cápita anual: 1.3 kilos, con variaciones significativas entre países.

Países con mayor consumo per cápita: Finlandia, Noruega, Islandia lideran con cifras que superan los 8 kilos por persona al año, según datos de Café Gourmet Express.

Países con menor consumo: Aquellos sin una fuerte cultura cafetera.

Consumo en España: 4.5 kilos por persona al año, con 14 mil millones de tazas anuales.

