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El precio del dólar BCV hoy 22 de enero de 2026 nos indica que la divisa oficial se mantiene en la banda de los 340 dólares. Hoy según el Banco Central de Venezuela el dólar estará en 349,92 bolívares y el euro en 409,64 bolívares.

Para este viernes la tasa del dólar será 352,70 bolívares y el euro en 413,38 bolívares.

La onza de oro sigue en alza y tiene un costo hoy de 4.831,76 dólares, mientras que el gramo ronda los 132,64 dólares. Siguen las inversiones del metal precioso en el mundo, Europa y Asia los máximos compradores.

Se mantiene en un costo de 60,57 dólares el precio del petróleo en el mundo. El crudo no ha tenido muchos cambios solamente un dólar de diferencia en la última semana. El mismo no ha subido desde hace meses.

Sigue en baja el precio del bitcoin, hoy se mantiene en un costo de 89.779,61 dólares en el mundo. Ha estado en baja desde hace varias semanas, esperemos ver cómo termina de ir en enero.

Dólar BCV hoy 22 de enero de 2026, ¿cuántas cotizaciones necesitas para pensionarte?

Para pensionarte en Venezuela debes cumplir los requisitos principales como lo es las semanas cotizadas. Como también la edad para poder estar pensionado, tanto en el hombre como la mujer.

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Haber cumplido sesenta (60) años de edad, si es hombre, o cincuenta y cinco (55) si es mujer y tener acreditadas un mínimo de setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas. Ir luego a la Caja Regional del Seguro Social tu zona.

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