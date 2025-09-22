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El precio del dólar BCV hoy 22 de septiembre se mantiene en la banda de los 160 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para el lunes el dólar oficial estará en 166,58 bolívares y el euro en 195,67 bolívares.

Este martes el dólar estará en 168,41 bolívares y el euro en 198,21 bolívares.

En cuanto a la onza de oro, luego de tener un ascenso esta semana ayer bajó y hoy tiene un costo de 3.762,45 dólares. Mientras que sobre los 104,56 dólares se encuentra el gramo de oro.

El precio del petróleo se mantiene estable y hoy el crudo llegó a 66,68 dólares. El costo del barril de crudo no ha llegado a 70 dólares en los últimos meses de 2025. Se ha mantenido en la banda de los 60 dólares.

Vuelve a tener una leve alza, el precio del bitcoin en la actualidad, registrando un costo de 112.792,62 dólares. Este se ha estabilizado luego de tener una subida brusca que lo llevó a los 123 mil dólares.

Dólar BCV hoy 22 de septiembre de 2025, hoy pagan la pensión de octubre

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó que este lunes 22 de septiembre de 2025, iniciará el pago de la pensión correspondiente al mes de octubre del año en curso.

“El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informa a los pensionados y pensionadas de la patria que, el día 22 de septiembre de 2025 les será depositado el monto correspondiente al mes de octubre», indicó en sus redes sociales.

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El monto que será abonado es de Bs.130, que corresponde al salario mínimo nacional, el cual equivale a US$ 0,78 de acuerdo al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

No obstante, la institución pública invitó a los beneficiados a hacer uso de la banca electrónica para revisar sus cuentas.

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