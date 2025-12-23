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El precio del dólar BCV hoy 23 de diciembre de 2025 nos indica que la divisa está en la banda de los 280 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes 23 de diciembre la tasa del dólar será de 288,44 bolívares y el euro en 339,25 bolívares. 24 y 25 de diciembre no trabajarán los bancos.

Para el viernes 26 de diciembre la tasa será de 291,35 bolívares y el euro en 342,93 bolívares.

Mientras que el precio de la onza de oro recobró su precio en alza y hoy se cotiza en 4.492,25 dólares en el mundo. El gramo alcanza cerca de 108,54 dólares en el mundo, siguen las inversiones del metal precioso.

Para hoy el precio del petróleo retrocedió cerca de un dólar en el mundo y hoy se ubica en un costo total de 58,02 dólares. La gasolina sigue siendo el derivado más alto del crudo a nivel mundial.

En un costo de 87.569,84 dólares se mantiene el precio del bitcoin para hoy. Cabe destacar que este indicador se ha ido a la baja en los últimos días. Luego de estar en 123 mil dólares hace unos meses.

Dólar BCV hoy 23 de diciembre de 2025 y la siembra de arroz en Guárico

El Ejecutivo nacional inició la siembra de arroz en cuatro mil hectáreas de terreno situados en el estado Guárico. El mandatario Nicolás Maduro indicó que esto forma parte del Plan Comunal del Arroz 2025-2026 que se desarrolla en el país.

Al respecto, el ministro para las Comunas, Ángel Prado, detalló que se trata de una producción que «será industrializada y empaquetada en Guárico. Para luego ser distribuida en las principales Comunas de las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Barcelona, Valencia, sin intermediarios, del campo a la comunidad», dijo.

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Asimismo, el gobernador de la entidad, Donald Donaire explicó que la siembra es ejecutada por 220 pequeños productores. «Por lo que en promedio hay un productor por cada 20 hectáreas, para abarcar las cuatro mil hectáreas dispuestas para la producción de este rubro. Se estima que el rendimiento sea de 17 millones de kilos», reseña una nota de VTV.

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