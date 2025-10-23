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El precio del dólar BCV hoy 23 de octubre de 2025 nos indica que el dólar sigue en la banda de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves el valor del dólar estará en 212,48 bolívares y el euro en 246,67 bolívares.

Para este viernes la tasa oficial será de 214,41 bolívares y el euro en 249,02 bolívares.

Mientras que la onza de oro vuelve a estabilizarse en lo que va de mes, ha tenido altas y bajas en los últimos días. Hoy registra un precio de 4.106,20 euros, mientras que el gramo se mantiene en 106,67 dólares.

Por su parte el precio del petróleo sigue en baja y con leves repuntes hoy tiene un costo de 61,74 dólares el barril. La gasolina sigue siendo el derivado más caro que tiene el petróleo en el mundo.

En un costo de 107.367,88 dólares está el bitcoin, poco a poco a cayó tres mil dólares ayer, con probable repunte para hoy. Este llegó a estar en un costo de 124 mil dólares hace unas semanas.

Dólar BCV hoy 23 de octubre de 2025 y la producción de cacao en el país

La producción anual de cacao en Venezuela es de aproximadamente 16,000 a 17,000 toneladas, aunque el país tiene el potencial para producir mucho más. Las estimaciones varían, el mismo se ha mantenido.

Potencial y exportación

Potencial de crecimiento: Se estima que Venezuela tiene un potencial de producción que podría ser significativamente mayor que su nivel actual. Con un 70% de capacidad disponible para incrementar la producción.

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Exportación: Más de la mitad de la producción se exporta, principalmente a Europa y Japón. El cacao venezolano es reconocido internacionalmente por su calidad y se utiliza para mezclas y enriquecer el sabor del chocolate.

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