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El precio del dólar BCV hoy 23 de septiembre de 2025 indica que la divisa oficial sigue en la banda de los 160 dólares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes el dólar estará en 168,41 bolívares y el euro en 198,21 bolívares.

Para este miércoles el dólar oficial estará en 169,97 bolívares y el euro en 200,47 bolívares.

Mientras que el precio el oro ha estado en alza en los últimos días. Hoy la onza del metal precioso se ubica en un costo de 3.719,40,60 dólares. Este pudiera seguir subiendo en este mes.

Ha estado entre alzas y bajas el barril del precio de petróleo, el crudo tiene un costo por barril de 66,17 dólares. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos del crudo en el mundo.

Hoy el precio del bitcoin baja nuevamente y se encuentra a esta hora en un costo de 112.941,16 dólares. Este indicador se ha estabilizado en los últimos días luego de subidas bruscas.

Dólar BCV hoy 23 de septiembre de 2025, La fiebre de los cursos de Excel, hasta son gratis

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