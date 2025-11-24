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El precio del dólar hoy 24 de noviembre nos indica que se mantiene el costo del día viernes ya que hoy es lunes bancario. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes y fin de semana el dólar oficial estará en 241,57 bolívares y el euro en 278,42 bolívares.

Para el martes, el dólar oficial estará en 243,11 bolívares y el euro en 280,04 bolívares.

En un costo de 4.066 dólares se encuentra la onza de oro, mientras que el gramo tiene un aproximado de 105,83 dólares. El precio del oro se ha mantenido pese a los conflictos internacionales.

Se mantiene en la banda de sesenta dólares el precio del barril de petróleo, registrando hoy un costo de 62,47 dólares. Este indicador la semana pasada bajó a 59 dólares pero ha tenido leves repuntes.

El precio del bitcoin se mantiene en baja desde la semana pasada, teniendo un precio hoy de 86.200,89 dólares. Hasta ahora se espera un pronto repunte de este indicador, el cual es uno de los más consultados.

Dólar BCV hoy 24 de noviembre de 2025 y la segunda parte de los bazares navideños

Los bazares navideños ya habían empezado, solo que ahora viene la segunda parte de estos. Se unen más emprendedores a las diferentes ferias de Navidad que vemos en toda Venezuela. Donde estos muestran sus productos.

Hay muchos emprendedores listos para colocar su emprendimiento, donde vemos, ropa comida, juguetes, entre otros. Esto si va desde esta semana hasta cerca del 22 de diciembre cuando estos finalizan.

Algunos si se quedan hasta luego de Año Nuevo, esto ha servido para que muchas personas muestren algunas de las cosas que hacen. Vemos juguetes artesanales, ropa, hasta casitas para los nacimientos.

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En cada rincón del país hay un bazar navideño mostrando lo que tienen para este año. Algunos productos son accesibles y a precios económicos. No olvides apoyar a estos comerciantes que también colaboran con el movimiento económico.

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