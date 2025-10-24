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El precio del dólar BCV hoy 24 de octubre de 2025 nos indica que la divisa sigue en la banda de los 200 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes la tasa oficial será de 214,41 bolívares y el euro en 249,02 bolívares.

Para este lunes el dólar oficial estará en 216,37 bolívares y el euro en 251,65 bolívares.

Mientras que el precio del petróleo se mantiene en 61,25 dólares, no ha tenido repuntes grandes, solo leves. Pocas veces ha estado cercano a los setenta dólares por el contrario ha ido este año a la baja.

En un valor de 110.366,37 dólares se ubica hoy el precio del bitcoin a nivel mundial, este se estabilizó luego de llegar a 125 mil dólares. Este no ha tenido subidas bruscas en los últimos días.

El costo de la onza de oro se ubica hoy en un costo de 4.120,75 euros, este ha estado en calma en las últimas semanas. El valor del gramo del metal precioso se ubica en un total de 106,57 dólares.

Dólar BCV hoy 24 de octubre de 2025, ¿cuántos bancos hay en Venezuela?

Se estima que en Venezuela hay 35 instituciones bancarias operando en el sistema financiero. Este número incluye bancos universales, bancos comerciales y bancos de desarrollo. La banca está regulada por el Banco Central de Venezuela, y el sistema se compone de una mezcla de banca pública, privada y extranjera.

Número total: Se estima que hay 35 instituciones bancarias en Venezuela. Composición: El sistema bancario está compuesto por bancos universales, comerciales y de desarrollo.

Regulación: El Banco Central de Venezuela regula la industria, supervisando el funcionamiento de los bancos comerciales bajo la Ley General de Bancos.

Dominio del mercado: Aproximadamente el 55% del mercado está controlado por la banca privada nacional, mientras que la banca pública representa alrededor del 32% y la banca extranjera el 13%.

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