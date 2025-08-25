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El precio del dólar BCV hoy 25 de agosto de 2025 llegó a la banda de los 140 bolívares. Para el lunes dijo el Banco Central de Venezuela la tasa oficial del dólar estará en 141,88 bolívares y el euro en 166,27 bolívares.

La tasa oficial para este martes será: un dolar 143,03 bolívares y el euro en 167,33 bolívares.

El barril de petróleo hoy se mantiene en un costo de 67,42 dólares. El crudo se mantuvo en la banda de setenta dólares pero ha caído ya a los sesenta dólares. Se estima que se mantendrá así varias semanas.

Mientras que la onza del oro subió un poco y se ubica hoy en 3.374,30 dólares la onza, y 103,20 dólares el gramo. Hasta ahora hay muchas inversiones a nivel mundial en busca del metal precioso.

Ha caído el precio del bitcoin a nivel mundial, teniendo un precio ahora de 111.010,90 dólares. Este hace pocas semanas tuvo una elevación brusca que llegó a estar sobre los 123 mil dólares.

Dólar BCV hoy 25 de agosto de 2025, la productividad de la exportación del café

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) informó que la exportación de café genera ingresos estimados de US$30 millones anuales.

Vicente Pérez, director del rubro en Fedeagro, indicó que solo se ha comercializado internacionalmente 110.000 quintales del grano. Esto, afirmó, corresponde al 10 % de la producción nacional.

El gremio agrario estima que las cosechas para lo que resta de 2025 sean superiores al millón de sacos. «Esperamos tener una cosecha posiblemente alrededor de 1.400.000 quintales», dijo.

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Aunque el rubro se cosecha anualmente en el mes de octubre, Pérez explicó que podría adelantarse para septiembre próximo, indica un reporte de Unión Radio. El café sigue siendo uno de los rubos que ha crecido en los últimos años.

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