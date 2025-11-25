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El precio del dólar BCV hoy 25 de noviembre de 2025 nos indica que este se encuentra en la banda de los 240 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes, el dólar oficial estará en 243,11 bolívares y el euro en 280,04 bolívares.

Para este miércoles el dólar oficial estara en 243,57 bolívares y el euro en 281,76 bolívares.

Mientras que la onza de oro se mantiene en un costo de 4.127,79 dólares para hoy en el mundo. El gramo de “metal precioso” se mantiene en un costo de 108,98 dólares, este es el tercer indicador más consultado.

En un costo de 63,49 dólares se encuentra el valor del barril de petróleo para hoy. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos del petróleo y uno de los más buscados en el mundo.

El precio del bitcoin sigue en baja y hoy se ubica en 88.787,72 dólares en el mundo. Se espera que este vuelva a recuperar terreno progresiovamente. Indican los expertos que podría ser pronto.

Dólar BCV hoy 25 de noviembre de 2025 ¿Dónde se produce más aguacate en Venezuela?

Yaracuy, el principal estado productor de aguacate en Venezuela, localizado en la Región Centroccidental del país, cultiva 23 variedades, de las cuales 12 son altamente valoradas en el mercado.

Hay otros estados donde la cosecha de aguacate es alta, pero la mayoría es artesanal y se cosecha en espacios en el centro del país como en la zona oriental. Pero Yaracuy sigue siendo el alto productor.

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