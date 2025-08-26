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El precio del dólar BCV hoy 26 de agosto de 2025 nos indica que la divisa oficial se encuentra en los 140 bolívares. Hoy el Banco Central de Venezuela dijo que La tasa oficial para este martes será: un dolar 143,03 bolívares y el euro en 167,33 bolívares.

El dólar para este miércoles tendrá un valor de 144,37 bolívares y el euro en 168,34 bolívares.

Para hoy el precio del bitcoin sigue bajando luego de tener unas subidas bruscas que lo llevaron a 123 mil dólares. El indicador hoy señala un precio de 109.856,42 dólares, este pudiera seguir en baja.

Sigue en la banda de los setenta dólares el precio del petróleo a nivel mundial. Este se encuentra hoy en un costo de 68,77 dólares, el costo del mismo se ha mantenido a pesar de los conflictos mundiales.

Hoy la onza de oro está con un precio de 3.374,00 dólares, el gramo se ubica en un costo de 102,82 dólares. Las inversiones en el metal precioso han continuado en el mundo en los últimos meses.

Dólar BCV hoy 26 de agosto de 2025, Cámara venezolana turca comercializará productos

La Cámara Venezolana Turca (Cavetur) estima establecer convenios con representantes del sector productivo del estado Lara y de la Asociación de Industriales y Empresarios Independientes (Musiad) de Turquía, con la finalidad de comercializar en mercados internacionales productos agrícolas de la entidad larense.

El presidente de Cavetur, Hayri Kucuryavuz, informó que ya se han dado los primeros pasos para concretar estas exportaciones. En ese sentido, destacó que participó en reuniones con representantes del sector productivo de Lara.

La reunión, explicó Kucuryavuz, tuvo el objetivo de concretar relaciones que permitan, próximamente, la exportación de productos como café y frutas. «En el estado Lara tenemos tenemos pedidos de piña, aguacate, cambur y limón», agregó.

Al respecto, adelantó que tienen la intención de establecer un convenio con Musiad, para la exportación de estos productos. «Nos hemos reunido hoy en varias instancias con tres alcaldes y también con el presidente del Puerto Seco», dijo.

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