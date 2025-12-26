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El precio del dólar BCV hoy 26 de diciembre nos indica que ya está en un costo de 290 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que el viernes 26 de diciembre la tasa será de 291,35 bolívares y el euro en 342,93 bolívares.

Para el lunes la tasa oficial del dólar será de: 294,96 bolívares y el euro en 347,77 bolívares

Mientras que el precio de la onza de oro se encuentra subiendo y en 4.508,31 dólares, el gramo tiene un precio aproximado de 112,78 dólares en el mundo. Siguen las inversiones en busca de oro en el mundo.

En un costo de 58,46 dólares se ubica a esta hora el precio del petróleo en el mundo. El crudo sigue en la banda de los cincuenta dólares, mientras ha estado sin subidas bruscas desde hace un año.

El precio del bitcoin sigue también a la baja en el mundo, este estuvo por lo alto hace unas semanas. Hoy su precio es de $87.3564,01 dólares este se sigue manteniendo por debajo de los cien mil dólares.

Dólar BCV hoy 26 de diciembre de 2025, no pagues más de la tasa BCV

Estamos en diciembre y debemos estar pendiente de que los precios se cobren en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Es sencillo y no se debe pagar un bolívar más del dólar oficial.

Si vas a comprar algo pregunta el precio, ya que estamos en diciembre y siempre debe estar al precio del BCV. Consulta siempre antes de comprar algún producto, ropa, juguetes, entre otros, todo debe estar a la tasa del día.

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