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El precio del dólar BCV hoy 26 de enero de 2026 en Venezuela nos indica que la divisa oficial llegó a la banda de los 350 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 355,55 bolívares y el euro en 417,58 bolívares.

Para este martes el dólar tendrá un valor de 358,92 bolívares y el euro en 426,18 bolívares.

Mientras que la onza de oro se acerca a los cinco mil dólares, esta se encuentra hoy en 4.989,28 dólares. El gramo ronda un precio aproximado de 139 dólares en el mundo, las inversiones en el metal precioso siguen.

Tuvo un leve repunte el precio del petróleo en el mundo con un costo de 61,07 dólares en el mundo. El crudo tuvo una semana positiva en la cual fue bastante consultado se espera que esta semana siga igual.

Se mantiene por debajo de los 90 mil dólares el precio del bitcoin el cual registra un precio de 88.988,95 dólares en el mundo. Este indicador sigue siendo uno de los más consultados a diario en el mundo.

Dólar BCV hoy 26 de enero de 2026 y las hortalizas más vendidas

La papa, junto con la cebolla y el tomate, lidera la siembra y el consumo de hortalizas en Venezuela. Aunque el plátano ha desplazado a otros rubros en preferencia general, la papa sigue siendo uno de los principales productos agrícolas comercializados.

Líderes de consumo: Papa, cebolla y tomate son las hortalizas con mayor volumen de venta, fundamentales en la dieta diaria.

Tendencia: El plátano se ha consolidado como uno de los productos más consumidos en los últimos 10 años, alcanzando alto consumo por habitante.

Otras hortalizas destacadas: El pimentón, zanahoria, auyama y el ajo también registran altas ventas en los mercados mayoristas.

Regiones productoras: Los Andes (Táchira, Mérida, Trujillo) son zonas clave en la producción de estas hortalizas.

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