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El precio del dólar BCV hoy 26 de septiembre de 2025 nos recuerda que la divisa oficial está ya en la banda de los 170 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes, el dólar estará en 173,73 bolívares y el euro en 202,77 bolívares.

Este lunes 29 de septiembre, el valor del dólar estará en 175,64 bolívares y el euro en 205,38 bolívares.

Mientras que el precio del oro se ha mantenido en alza, en los últimos días, hoy el costo es de 3.760,60 dólares. Como el gramo se ubica en 104,32 dólares, este indicador pudiera seguir ascendiendo en los próximos días.

El precio del petróleo tuvo un repunte y se acerca a los 70 dólares, hoy tiene un costo de 69,37 dólares en el mundo. Se mantuvo durante varias semanas en un costo de 66 dólares.

Mientras que el precio del bitcoin se encuentra hoy en 109.496,67 dólares en el mundo. Este indicador se mantuvo en alza, alcanzando precios sobre los 123 mil dólares. Ya se ha estabilizado.

Dólar BCV hoy 26 de septiembre de 2025, invierten en fábrica de cereales

El ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, informó que fue reactivada una de las fábricas de cereales más importantes de Venezuela, la cual ha incrementado en un 50% su producción.

En ese sentido, destacó que se hizo una inversión superior a los US$ 10 millones, con el fin de modernizar los equipos, asegurar la materia prima y fortalecer la logística de distribución.

Puntualizó que el incremento registrado en la producción garantiza el abastecimiento interno y la sustitución de importaciones en un rubro estratégico para la dieta venezolana.

«Esta planta de cereales es muestra de que la unión entre el Estado, el capital internacional y nacional, y los trabajadores puede devolverle la fuerza a nuestra industria en tiempo récord», enfatizó.

El ministro de Industrias y Producción Nacional estimó que esta fábrica cerrará este año, funcionando a un 85% de su capacidad instalada. (Tomado de Banca y Negocios)

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